T-Mobile US Inc, ein bedeutender US-amerikanischer Telekommunikationsanbieter, ist durch eine Reihe von Aktienverkäufen durch hochrangige Unternehmensinsider in den Fokus gerückt. Zwischen dem 26. und 28. Juni 2024 wurden Anteilsscheine im Wert von über 70 Millionen US-Dollar gehandelt. Besonders bemerkenswert ist, dass ein Direktor und 10 % Anteilseigner allein 400.383 Anteilsscheine abgestoßen hat, aber nach wie vor 670.278.284 Anteilsscheine besitzt. Die Verkäufe erfolgen unter einem vorab festgelegten 10b5-1 Handelsplan als Teil eines beobachtbaren Trends von 78 Insiderverkäufen über das letzte Jahr, wobei keine Insiderkäufe verzeichnet wurden. Mit diesen Veränderungen in den Besitzverhältnissen und einer Gesamtmarktkapitalisierung von zirka 207,03 Milliarden US-Dollar präsentiert das Unternehmen weiterhin eine dominante Präsenz in der Mobilfunkbranche.

Marktanalytiken enthüllen Wachstumspotenzial

Analytiker zeigen [...]

Hier weiterlesen