FRANKFURT (dpa-AFX) - Kritische Analystenstimmen zum Windkraft-Projektentwickler Orsted haben am Dienstag nach den Osterfeiertagen auch bei Nordex die Anleger kritisch gestimmt. Während der Orsted-Kurs an der Kopenhagener Börse um fast acht Prozent absackte, fielen die Titel des deutschen Turbinenbauers in Frankfurt um bis zu 3,4 Prozent. Allerdings konnten sie ihr Minus zuletzt auf 1,8 Prozent reduzieren.

Neben Barclays hatte auch die Bank of America Orsted am Dienstag auf ein negatives Votum abgestuft. Bank of America-Analyst Peter Bisztyga führte das Risiko von Projektabsagen in den USA und eine Warnung vor Wertminderungsrisiken als Grund für sein neues Votum "Underperform" an. Der Experte erwähnte die gestiegene regulatorische Unsicherheit in den Vereinigten Staaten für Offshore-Projekte.

Ein Händler verwies angesichts der Orsted-Schwäche auf einen Baustopp in den USA für das Projekt "Empire Wind" des norwegischen Konzerns Equinor vor der Küste New Yorks. Dies erschwere die Fertigstellung von Windparks und führe zu der Sorge, dass Orsted auf Investitionen in sein Projekt "Sunrise" sitzen bleibe.

Equinor hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass die Arbeiten an "Empire Wind" vorerst gestoppt worden seien, nachdem die US-Behörde Bureau of Ocean Energy Management eine entsprechende Anweisung erteilt habe. Equinor-Aktien fielen am Dienstag 2,3 Prozent. Am Donnerstag war die Börse in Oslo feiertagsbedingt geschlossen.

Die RWE -Aktie schlage sich vor diesem Hintergrund tapfer, ergänzte der Börsianer. Sie lag zuletzt im Frankfurter Handel mit 0,7 Prozent im Plus./tih