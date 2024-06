Unterföhring (ots) -Quizfragen her! Für die neue Comedy-Show "Was ist in der Box?" mit Luke Mockridge sucht SAT.1 nach Quizfragen. Die Anforderungen: Knifflig. Lustig. Originell. Es gilt: Je ausgefallener, desto besser. Die Quizfragen können ab sofort über www.sat1.de/bewerben eingesandt werden. Wird die Frage in der Show nicht gelöst, gewinnt der Absender 500 Euro.Was ist "Was ist in der Box?":Bei "Was ist in der Box?" gilt es für das Promi-Ratepanel in jeder Spielrunde, den Inhalt einer mysteriösen Box zu erraten. Hierfür müssen die Comedians gemeinsam knifflige Rätsel lösen, die im Vorfeld von SAT.1-Zuschauerinnen und Zuschauern eingesandt wurden. Mit wilden Theorien, ausufernden Spekulationen und skurrilen Lösungsansätzen versucht das Panel die Rätsel zu lösen und so den Gegenstand in der Box zu erraten. Luke Mockridge führt als Host durch die Show."Was ist in der Box? - Das Comedy-Quiz" - 2024 in SAT.1 und auf JoynPressekontakt:Lisa WittkeContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 -1129email: lisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesphone: +49 (0) 89 95 07 -1172email: isabella.toennes@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5812620