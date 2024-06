Essen - Der AfD-Bundesparteitag in Essen hat die Debatte über die Einführung eines Generalsekretärs vertagt. Die knappe Mehrheit der Delegierten stimmte am Sonntagnachmittag für die Überweisung eines entsprechenden Antrags in den Satzungsausschuss.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.