"Die spannendsten Partnerschaften ermöglichen es uns, greifbare und innovative Ergebnisse in hart umkämpften Sektoren zu erzielen, in denen es eine ständige Herausforderung ist, mit echten Innovationen hervorzutreten. Die zwischen CIV und dem piemontesischen Unternehmen Sanifrutta - einer landwirtschaftlichen Genossenschaft mit zwei Lagerhäusern in Costigliole...

Den vollständigen Artikel lesen ...