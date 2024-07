InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - July 1

Purchase of own shares

The Company announces that on 28 June 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 28 June 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 10,000 Lowest price paid per share: £ 82.6400 Highest price paid per share: £ 83.5600 Average price paid per share: £ 83.1544

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 161,588,768 ordinary shares in issue (excluding 7,006,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Aleksandar Milenkovic (+44 (0)7469 905 720); Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 10,000 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 28 June 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 10,000 Highest price paid (per ordinary share) £ 83.5600 Lowest price paid (per ordinary share) £ 82.6400 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 83.1544

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 28/06/2024 10:55:02 BST 84 82.9600 XLON 1021172103781714 28/06/2024 10:55:08 BST 50 82.9400 XLON 1021172103781727 28/06/2024 10:55:20 BST 34 82.9400 XLON 1021172103781746 28/06/2024 10:56:48 BST 84 82.9200 XLON 1021172103781833 28/06/2024 10:59:46 BST 84 82.9000 XLON 1021172103781925 28/06/2024 10:59:48 BST 14 82.8600 XLON 1021172103781930 28/06/2024 11:13:54 BST 56 82.8200 XLON 1021172103782536 28/06/2024 11:15:00 BST 35 82.8200 XLON 1021172103782602 28/06/2024 11:15:00 BST 23 82.8200 XLON 1021172103782603 28/06/2024 11:15:00 BST 6 82.8200 XLON 1021172103782604 28/06/2024 11:22:46 BST 43 82.9000 XLON 1021172103782840 28/06/2024 11:22:46 BST 41 82.9000 XLON 1021172103782841 28/06/2024 11:27:38 BST 74 82.9400 XLON 1021172103783083 28/06/2024 11:28:57 BST 64 82.9200 XLON 1021172103783097 28/06/2024 11:31:48 BST 71 83.0200 XLON 1021172103783189 28/06/2024 11:31:48 BST 2 83.0200 XLON 1021172103783190 28/06/2024 11:38:17 BST 19 83.0600 XLON 1021172103783368 28/06/2024 11:38:17 BST 42 83.0600 XLON 1021172103783369 28/06/2024 11:38:17 BST 61 83.0400 XLON 1021172103783370 28/06/2024 11:38:22 BST 21 83.0200 XLON 1021172103783371 28/06/2024 11:38:22 BST 40 83.0200 XLON 1021172103783372 28/06/2024 11:38:29 BST 27 83.1000 XLON 1021172103783459 28/06/2024 11:38:29 BST 21 83.1000 XLON 1021172103783460 28/06/2024 11:38:30 BST 9 83.0800 XLON 1021172103783468 28/06/2024 11:49:41 BST 83 83.1600 XLON 1021172103783736 28/06/2024 11:50:32 BST 38 83.1800 XLON 1021172103783767 28/06/2024 11:56:33 BST 72 83.2000 XLON 1021172103783926 28/06/2024 11:56:38 BST 36 83.1800 XLON 1021172103783943 28/06/2024 12:01:59 BST 14 83.1800 XLON 1021172103784119 28/06/2024 12:01:59 BST 57 83.1800 XLON 1021172103784120 28/06/2024 12:10:19 BST 70 83.1000 XLON 1021172103784439 28/06/2024 12:14:32 BST 73 83.0400 XLON 1021172103784559 28/06/2024 12:33:28 BST 3 83.2400 XLON 1021172103785285 28/06/2024 12:33:28 BST 44 83.2400 XLON 1021172103785286 28/06/2024 12:34:46 BST 44 83.2600 XLON 1021172103785355 28/06/2024 12:34:53 BST 2 83.3000 XLON 1021172103785368 28/06/2024 12:34:53 BST 1 83.3000 XLON 1021172103785369 28/06/2024 12:34:53 BST 41 83.3000 XLON 1021172103785370 28/06/2024 12:36:19 BST 12 83.2800 XLON 1021172103785423 28/06/2024 12:36:19 BST 32 83.2800 XLON 1021172103785424 28/06/2024 12:45:00 BST 4 83.2800 XLON 1021172103785656 28/06/2024 12:45:00 BST 66 83.2800 XLON 1021172103785657 28/06/2024 12:53:50 BST 1 83.2800 XLON 1021172103785882 28/06/2024 12:54:12 BST 2 83.2800 XLON 1021172103785884 28/06/2024 12:54:12 BST 67 83.2800 XLON 1021172103785885 28/06/2024 13:05:48 BST 53 83.3800 XLON 1021172103786561 28/06/2024 13:13:54 BST 44 83.4200 XLON 1021172103786785 28/06/2024 13:15:52 BST 79 83.4200 XLON 1021172103786872 28/06/2024 13:15:52 BST 13 83.4000 XLON 1021172103786873 28/06/2024 13:15:52 BST 4 83.4000 XLON 1021172103786874 28/06/2024 13:15:52 BST 27 83.4000 XLON 1021172103786875 28/06/2024 13:16:05 BST 71 83.3600 XLON 1021172103786887 28/06/2024 13:22:23 BST 70 83.3200 XLON 1021172103787271 28/06/2024 13:25:15 BST 74 83.2200 XLON 1021172103787507 28/06/2024 13:30:07 BST 70 83.1800 XLON 1021172103787742 28/06/2024 13:39:00 BST 70 83.0200 XLON 1021172103788326 28/06/2024 13:51:57 BST 70 82.9600 XLON 1021172103789178 28/06/2024 14:01:18 BST 71 83.0600 XLON 1021172103789658 28/06/2024 14:10:41 BST 70 83.0200 XLON 1021172103790106 28/06/2024 14:21:13 BST 12 82.8400 XLON 1021172103790848 28/06/2024 14:21:28 BST 58 82.8400 XLON 1021172103790876 28/06/2024 14:30:02 BST 71 82.7000 XLON 1021172103791507 28/06/2024 14:32:05 BST 75 82.7400 XLON 1021172103791955 28/06/2024 14:35:54 BST 75 82.7200 XLON 1021172103792253 28/06/2024 14:36:06 BST 37 82.7000 XLON 1021172103792267 28/06/2024 14:39:40 BST 76 82.7000 XLON 1021172103792525 28/06/2024 14:43:01 BST 72 82.7000 XLON 1021172103793066 28/06/2024 14:47:46 BST 27 82.6600 XLON 1021172103793417 28/06/2024 14:47:46 BST 44 82.6600 XLON 1021172103793418 28/06/2024 14:55:45 BST 70 82.6400 XLON 1021172103794154 28/06/2024 15:01:11 BST 72 82.7800 XLON 1021172103794576 28/06/2024 15:05:30 BST 21 82.8000 XLON 1021172103794903 28/06/2024 15:05:30 BST 5 82.8000 XLON 1021172103794904 28/06/2024 15:05:41 BST 5 82.8000 XLON 1021172103794921 28/06/2024 15:05:41 BST 38 82.8000 XLON 1021172103794922 28/06/2024 15:05:41 BST 2 82.8000 XLON 1021172103794923 28/06/2024 15:11:02 BST 70 82.7600 XLON 1021172103795161 28/06/2024 15:17:53 BST 47 82.8600 XLON 1021172103795634 28/06/2024 15:20:00 BST 51 82.8600 XLON 1021172103795742 28/06/2024 15:20:00 BST 4 82.8600 XLON 1021172103795743 28/06/2024 15:20:05 BST 72 82.8400 XLON 1021172103795752 28/06/2024 15:22:01 BST 6 82.8800 XLON 1021172103795855 28/06/2024 15:22:01 BST 49 82.8800 XLON 1021172103795856 28/06/2024 15:22:01 BST 1 82.8600 XLON 1021172103795857 28/06/2024 15:22:01 BST 38 82.8600 XLON 1021172103795858 28/06/2024 15:24:32 BST 52 82.9200 XLON 1021172103796022 28/06/2024 15:25:14 BST 36 82.9000 XLON 1021172103796117 28/06/2024 15:26:18 BST 17 82.8600 XLON 1021172103796204 28/06/2024 15:26:18 BST 18 82.8600 XLON 1021172103796205 28/06/2024 15:30:42 BST 78 82.9600 XLON 1021172103797119 28/06/2024 15:32:23 BST 13 83.0800 XLON 1021172103797533 28/06/2024 15:32:23 BST 29 83.0800 XLON 1021172103797534 28/06/2024 15:32:24 BST 42 83.0600 XLON 1021172103797537 28/06/2024 15:33:42 BST 42 83.2000 XLON 1021172103797811 28/06/2024 15:33:42 BST 42 83.1800 XLON 1021172103797815 28/06/2024 15:36:48 BST 51 83.1400 XLON 1021172103798510 28/06/2024 15:36:48 BST 57 83.1200 XLON 1021172103798511 28/06/2024 15:37:37 BST 46 83.0800 XLON 1021172103798589 28/06/2024 15:38:13 BST 41 83.1200 XLON 1021172103798655 28/06/2024 15:40:59 BST 61 83.1200 XLON 1021172103798952 28/06/2024 15:41:21 BST 53 83.1200 XLON 1021172103799000 28/06/2024 15:41:27 BST 40 83.1000 XLON 1021172103799010 28/06/2024 15:46:31 BST 74 83.3200 XLON 1021172103799593 28/06/2024 15:46:31 BST 74 83.3000 XLON 1021172103799595 28/06/2024 15:46:31 BST 21 83.2800 XLON 1021172103799603 28/06/2024 15:46:31 BST 53 83.2800 XLON 1021172103799604 28/06/2024 15:46:31 BST 2 83.2400 XLON 1021172103799617 28/06/2024 15:48:08 BST 73 83.2800 XLON 1021172103800019 28/06/2024 15:50:13 BST 43 83.2200 XLON 1021172103800226 28/06/2024 15:50:13 BST 1 83.2200 XLON 1021172103800227 28/06/2024 15:50:13 BST 28 83.2200 XLON 1021172103800228 28/06/2024 15:50:13 BST 27 83.1800 XLON 1021172103800231 28/06/2024 15:50:13 BST 8 83.1800 XLON 1021172103800232 28/06/2024 15:50:13 BST 3 83.1800 XLON 1021172103800233 28/06/2024 15:52:19 BST 11 83.2400 XLON 1021172103800484 28/06/2024 15:52:19 BST 35 83.2400 XLON 1021172103800485 28/06/2024 15:53:40 BST 46 83.2200 XLON 1021172103800607 28/06/2024 15:55:00 BST 61 83.2200 XLON 1021172103800731 28/06/2024 15:55:00 BST 1 83.2000 XLON 1021172103800732 28/06/2024 15:55:00 BST 45 83.2000 XLON 1021172103800733 28/06/2024 15:55:00 BST 72 83.1800 XLON 1021172103800738 28/06/2024 15:55:54 BST 39 83.1400 XLON 1021172103800879 28/06/2024 15:55:54 BST 61 83.1200 XLON 1021172103800885 28/06/2024 15:56:46 BST 22 83.0800 XLON 1021172103801031 28/06/2024 15:58:16 BST 37 83.1400 XLON 1021172103801218 28/06/2024 15:58:16 BST 43 83.1400 XLON 1021172103801219 28/06/2024 15:59:52 BST 40 83.1200 XLON 1021172103801388 28/06/2024 15:59:52 BST 52 83.1000 XLON 1021172103801417 28/06/2024 15:59:52 BST 4 83.0800 XLON 1021172103801419 28/06/2024 16:00:23 BST 52 83.1600 XLON 1021172103801495 28/06/2024 16:00:42 BST 45 83.1800 XLON 1021172103801524 28/06/2024 16:02:20 BST 55 83.1800 XLON 1021172103801757 28/06/2024 16:03:29 BST 20 83.1800 XLON 1021172103801881 28/06/2024 16:03:29 BST 22 83.1800 XLON 1021172103801882 28/06/2024 16:03:29 BST 6 83.1600 XLON 1021172103801883 28/06/2024 16:03:29 BST 8 83.1600 XLON 1021172103801884 28/06/2024 16:03:29 BST 41 83.1600 XLON 1021172103801885 28/06/2024 16:03:29 BST 54 83.1400 XLON 1021172103801894 28/06/2024 16:03:29 BST 13 83.1000 XLON 1021172103801898 28/06/2024 16:04:35 BST 72 83.2200 XLON 1021172103802063 28/06/2024 16:10:45 BST 62 83.3200 XLON 1021172103802693 28/06/2024 16:10:51 BST 62 83.3000 XLON 1021172103802695 28/06/2024 16:12:12 BST 75 83.3000 XLON 1021172103802841 28/06/2024 16:12:17 BST 64 83.3400 XLON 1021172103802850 28/06/2024 16:15:22 BST 70 83.3600 XLON 1021172103803225 28/06/2024 16:19:04 BST 70 83.3600 XLON 1021172103803756 28/06/2024 16:19:33 BST 22 83.4200 XLON 1021172103803810 28/06/2024 16:19:33 BST 14 83.4200 XLON 1021172103803811 28/06/2024 16:23:40 BST 53 83.4200 XLON 1021172103804346 28/06/2024 16:24:40 BST 28 83.4200 XLON 1021172103804474 28/06/2024 16:24:40 BST 25 83.4200 XLON 1021172103804475 28/06/2024 16:28:14 BST 38 83.4400 XLON 1021172103804883 28/06/2024 16:29:05 BST 55 83.4600 XLON 1021172103804972 28/06/2024 16:29:06 BST 49 83.4200 XLON 1021172103804986 28/06/2024 16:29:06 BST 6 83.4200 XLON 1021172103804987 28/06/2024 16:32:31 BST 49 83.4800 XLON 1021172103805399 28/06/2024 16:33:20 BST 46 83.5600 XLON 1021172103805488 28/06/2024 16:33:31 BST 46 83.5600 XLON 1021172103805521 28/06/2024 16:33:31 BST 46 83.5400 XLON 1021172103805522 28/06/2024 16:33:38 BST 36 83.5400 XLON 1021172103805527 28/06/2024 16:35:07 BST 62 83.5000 XLON 1021172103805687 28/06/2024 16:35:35 BST 17 83.5400 XLON 1021172103805733 28/06/2024 16:38:14 BST 75 83.5000 XLON 1021172103806150 28/06/2024 16:40:11 BST 76 83.4600 XLON 1021172103806546 28/06/2024 16:43:56 BST 72 83.4200 XLON 1021172103807298 28/06/2024 16:46:26 BST 50 83.4000 XLON 1021172103807618 28/06/2024 16:46:59 BST 25 83.4000 XLON 1021172103807681 28/06/2024 16:48:35 BST 73 83.3800 XLON 1021172103807926 28/06/2024 16:49:56 BST 71 83.3600 XLON 1021172103808060 28/06/2024 16:52:12 BST 73 83.3400 XLON 1021172103808451 28/06/2024 16:52:22 BST 32 83.3000 XLON 1021172103808475 28/06/2024 16:52:22 BST 4 83.3000 XLON 1021172103808476 28/06/2024 16:53:40 BST 72 83.3200 XLON 1021172103808660 28/06/2024 16:56:08 BST 49 83.3000 XLON 1021172103809061 28/06/2024 16:56:50 BST 44 83.3200 XLON 1021172103809151 28/06/2024 16:56:56 BST 40 83.4000 XLON 1021172103809184 28/06/2024 16:57:28 BST 69 83.3400 XLON 1021172103809268 28/06/2024 16:58:48 BST 70 83.3000 XLON 1021172103809558 28/06/2024 17:01:00 BST 48 83.2800 XLON 1021172103810033 28/06/2024 17:01:03 BST 48 83.2600 XLON 1021172103810050 28/06/2024 17:01:14 BST 1 83.3000 XLON 1021172103810146 28/06/2024 17:02:27 BST 47 83.2000 XLON 1021172103810482 28/06/2024 17:02:36 BST 47 83.1800 XLON 1021172103810522 28/06/2024 17:02:39 BST 1 83.2000 XLON 1021172103810536 28/06/2024 17:04:02 BST 45 83.1400 XLON 1021172103810958 28/06/2024 17:05:17 BST 7 83.1600 XLON 1021172103811119 28/06/2024 17:05:17 BST 38 83.1600 XLON 1021172103811120 28/06/2024 17:05:17 BST 9 83.1600 XLON 1021172103811127 28/06/2024 17:05:20 BST 54 83.1800 XLON 1021172103811152 28/06/2024 17:07:24 BST 44 83.1400 XLON 1021172103811625 28/06/2024 17:07:24 BST 12 83.1200 XLON 1021172103811627 28/06/2024 17:07:24 BST 32 83.1200 XLON 1021172103811628 28/06/2024 17:10:00 BST 49 83.0600 XLON 1021172103812303 28/06/2024 17:10:01 BST 15 83.0400 XLON 1021172103812310 28/06/2024 17:10:27 BST 46 83.1000 XLON 1021172103812380 28/06/2024 17:11:05 BST 46 83.1200 XLON 1021172103812495 28/06/2024 17:11:35 BST 40 83.1200 XLON 1021172103812599 28/06/2024 17:11:35 BST 39 83.1200 XLON 1021172103812600 28/06/2024 17:12:30 BST 39 83.1000 XLON 1021172103812720 28/06/2024 17:12:30 BST 35 83.1000 XLON 1021172103812721 28/06/2024 17:14:09 BST 75 83.1600 XLON 1021172103813014 28/06/2024 17:15:16 BST 50 83.2000 XLON 1021172103813305 28/06/2024 17:15:24 BST 50 83.1800 XLON 1021172103813330 28/06/2024 17:16:20 BST 47 83.2000 XLON 1021172103813488 28/06/2024 17:16:48 BST 47 83.2000 XLON 1021172103813589 28/06/2024 17:18:14 BST 58 83.2000 XLON 1021172103813825 28/06/2024 17:19:40 BST 73 83.2200 XLON 1021172103814077 28/06/2024 17:20:10 BST 60 83.2200 XLON 1021172103814224 28/06/2024 17:20:28 BST 62 83.2400 XLON 1021172103814295 28/06/2024 17:20:42 BST 62 83.2200 XLON 1021172103814320 28/06/2024 17:21:53 BST 62 83.2200 XLON 1021172103814635 28/06/2024 17:21:54 BST 45 83.2000 XLON 1021172103814651 28/06/2024 17:22:55 BST 57 83.2400 XLON 1021172103814870 28/06/2024 17:23:15 BST 58 83.2400 XLON 1021172103814972 28/06/2024 17:23:59 BST 42 83.2200 XLON 1021172103815047 28/06/2024 17:24:49 BST 62 83.2400 XLON 1021172103815165 28/06/2024 17:24:54 BST 62 83.2200 XLON 1021172103815174 28/06/2024 17:25:28 BST 29 83.2200 XLON 1021172103815364 28/06/2024 17:25:28 BST 26 83.2200 XLON 1021172103815365 28/06/2024 17:25:31 BST 55 83.2000 XLON 1021172103815381 28/06/2024 17:26:17 BST 50 83.1800 XLON 1021172103815657 28/06/2024 17:26:45 BST 47 83.2200 XLON 1021172103815763 28/06/2024 17:27:20 BST 49 83.2000 XLON 1021172103815849 28/06/2024 17:28:00 BST 58 83.2200 XLON 1021172103816000 28/06/2024 17:28:01 BST 49 83.2000 XLON 1021172103816027 28/06/2024 17:28:32 BST 51 83.2000 XLON 1021172103816172 28/06/2024 17:29:08 BST 3 83.2600 XLON 1021172103816296 28/06/2024 17:29:08 BST 16 83.2600 XLON 1021172103816297 28/06/2024 17:29:20 BST 54 83.2600 XLON 1021172103816361 28/06/2024 17:29:31 BST 50 83.2600 XLON 1021172103816413 28/06/2024 17:29:35 BST 111 83.2600 XLON 1021172103816446 28/06/2024 17:29:35 BST 15 83.2600 XLON 1021172103816448

