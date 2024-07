DJ PTA-Adhoc: Cogia AG: Cogia AG erwirbt restlichen 49%-Anteil am SaaS-Anbieter Elastic.io

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Frankfurt am Main (pta/01.07.2024/09:30) - Frankfurt, Deutschland - 1. Juli 2024 - Die Cogia AG gibt die Übernahme von weiteren 49% der Anteile an Elastic.io bekannt, einem führenden SaaS-Unternehmen, das für seine innovative Integrationsplattform bekannt ist. Die Cogia AG hatte zuvor bereits im Rahmen einer strategische Akquisition 51% der Anteile erworben und kann nun durch die Übernahme der restlichen Anteile die Integration der Technologien und Dienstleistungen in die eigene Geschäftstätigkeit vollziehen und die eigene Expansion vorantreiben.

Über Cogia AG

Die Cogia AG ist ein im Jahr 2020 gegründetes Softwareunternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland. Das Unternehmen ist spezialisiert auf KI-basierte Lösungen für sichere Kommunikation, Cybersecurity, Big Data Analytics und Web-Monitoring. Zu den Kunden des Unternehmens gehören Großunternehmen wie Volkswagen, Audi BMW, IPSOS, Lufthansa und verschiedene Regierungsbehörden in der EU. Die Cogia GmbH ist ein 100%-iges Tochterunternehmen der Cogia AG

(Ende)

Aussender: Cogia AG Adresse: Poststraße 2-4, 60329 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Pascal Lauria Tel.: +49 69 264 8485 11 E-Mail: info@cogia.de Website: www.cogia.ag

ISIN(s): DE000A3H2226 (Aktie) Börsen: Primärmarkt in Düsseldorf

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2024 03:30 ET (07:30 GMT)