Endlich eine deutliche Korrektur sagen die einen, oh mein Gott sagen die Käufer der letzten Wochen. Das historische Muster wiederholt sich. Attraktive Splits bei den HighTechs, gefolgt von einem neuen Allzeithoch und dann der Absturz. Mal ehrlich, Nvidia und insbesondere die sogenannten "Magnificent Seven" sind mit 100%-Renditen in 2024 schon mal erstklassig gelaufen. Nun stellt sich die Frage: Kann dieser Rausch wiederholt werden? Entscheidend sind jetzt wohl auch die Cash-Reserven der Trader und wieviel wertvolles Kapital im Zusammenbruch der letzten Stunden tatsächlich kaputt gegangen ist. US-Investmentbanken haben kurz gerechnet: 2,5 Billionen USD Börsenwert wurden in nur 48 Stunden eingedampft. Doch bekanntlich ist das Geld ja nicht weg - es hat nur ein anderer! Wir selektieren interessante Aktien, die auf ermäßigtem Niveau natürlich mehr Spaß offerieren!

