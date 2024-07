Mutares - Carve-Out Spezialist mit hoher Transaktionsfrequenz. Zuletzt auf der Hauptversammlung zukunftsgerichtete Aussagen zu den Wachstumschancen in Indien, USA und China. Europa scheint nicht mehr genug Möglichkeiten zu bieten. Trotzdem kommt die heutige "fette" Übernahme aus einem angestammten Mutares Markt. In Schweden, wo man zuletzt um den Jahreswechsel mit dem erfolgreichen Frigoscandia-Exit kräftig Kasse machen konnte - für alle Stakeholder. Dazu vor kurzem die "Rückkehr" von Johannes Laumann auf seinen alten Posten als CIO - was eigentlich am Kapitalmarkt gut ankommen müsste. Denn in ...

