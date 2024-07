DJ PTA-News: Cogia AG: Cogia AG gibt erfolgreiche Übernahme von Socializer Messenger durch VCI Global Limited bekannt

Frankfurt am Main (pta/01.07.2024/10:00) - Frankfurt am Main - 1. Juli 2024 - Die Cogia AG freut sich, die erfolgreiche Übernahme des Socializer Messenger durch VCI Global Limited (NASDAQ: VCIG) von der Cogia GmbH bekannt zu geben. Dieser strategische Schritt steht im Einklang mit dem Bestreben der Cogia AG, ihr Kerngeschäft neu auszurichten, und ermöglicht es VCI Global, ihr Portfolio an sicheren Kommunikationslösungen zu erweitern. Im Gegenzug hat die Cogia GmbH 3,5 Millionen Anteile an der VCI Global Limited erhalten und das Recht, weitere Anteile im Wert von 1,5 Mio USD an der Treasure Global Inc. (NASDAQ: TGL) in den nächsten 12 Monaten zu beziehen.

Socializer Messenger, entwickelt von der Cogia AG, ist eine führende Kommunikationsplattform, die von der Regierung eines NATO-Gründungslandes der EU bevorzugt wird. Socializer Messenger ist bekannt für seine robusten Sicherheitsfunktionen und seine innovative KI-Technologie und bietet fortschrittliche Funktionen wie Gesichtserkennung, selbstzerstörende Nachrichten und einen erweiterten Schutz der App-Sperre. Diese Funktionen gewährleisten ein Höchstmaß an Sicherheit für sensible Kommunikation

Pascal Lauria, Vorstand der Cogia AG, äußerte sich zuversichtlich über die Übernahme: "Diese Übernahme markiert einen wichtigen Meilenstein für die Cogia AG, da wir uns auf unsere Kernkompetenzen in den Bereichen KI, Cybersicherheit und Datenanalyse konzentrieren können. Wir glauben, dass VCI Global besser positioniert ist, um den Socializer Messenger zu vermarkten, seinen Wert zu steigern und innovative, sichere Kommunikationslösungen für einen breiteren und internationalen Markt anzubieten."

Dato' Victor Hoo, Group Executive Chairman und Chief Executive Officer von VCI Global, kommentierte die Übernahme ebenfalls: "Wir sind begeistert, Socializer Messenger in unser Technologieportfolio aufzunehmen. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden und Partnern weitere innovative Technologieprodukte anbieten zu können."

Über Cogia AG

Die Cogia AG ist ein im Jahr 2020 gegründetes Softwareunternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland. Das Unternehmen ist spezialisiert auf KI-basierte Lösungen für sichere Kommunikation, Cybersecurity, Big Data Analytics und Web-Monitoring. Zu den Kunden des Unternehmens gehören Großunternehmen wie Volkswagen, Audi BMW, IPSOS, Lufthansa und verschiedene Regierungsbehörden in der EU. Die Cogia GmbH ist ein 100%-iges Tochterunternehmen der Cogia AG

Über VCI Global Limited

VCI Global Limited ist eine diversifizierte Holdinggesellschaft mit den Schwerpunkten Beratung, Fintech, KI, Robotik, Cybersicherheit und Gamification. VCI Global hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia, und ist hauptsächlich in Asien tätig, mit einer bedeutenden Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum, in den Vereinigten Staaten, Europa und im Nahen Osten. Das Unternehmen bietet Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Kapitalmärkte, Immobilien, KI und Technologie an.

Aussender: Cogia AG Adresse: Poststraße 2-4, 60329 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Erika Correia Tel.: +49 69 264 8485 11 E-Mail: e.correia@cogia.de Website: www.cogia.ag

ISIN(s): DE000A3H2226 (Aktie) Börsen: Primärmarkt in Düsseldorf

