EQS-Ad-hoc: DCI Database for Commerce and Industry AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

DCI AG beschließt Kapitalerhöhung



01.07.2024 / 10:34 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung DCI Database for Commerce and Industry AG beschließt Kapitalerhöhung München, 01. Juli 2024 - Der Vorstand der DCI Database for Commerce and Industry AG hat am 01.07.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 1.330.149 um EUR 133.014 auf EUR 1.463.163 zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhung erfolgt gegen Bareinlage und unter Ausschluss des Bezugsrechts. Die neuen Aktien wurden in enger Anlehnung an den aktuellen Börsenkurs ausgegeben und vollständig platziert. Der Mittelzufluss soll für die Weiterentwicklung von plugilo verwendet werden. Neuer Investor: Michael Urban Im Rahmen der Kapitalerhöhung konnte die DCI AG Herrn Michael Urban als maßgeblichen Investor und neuen Aktionär gewinnen. Urban bringt umfangreiche Erfahrung und globale Kontakte in die DCI AG ein. Er wird nicht nur als Investor fungieren, sondern auch aktiv die Weiterentwicklung von plugilo voranbringen, um plugilo global zum Erfolg zu führen. Er wird sich maßgeblich am Aufbau der plugilo Inc. in den USA beteiligen. Geplant ist, die Funktionen von plugilo für den B2C (Business to Consumer) und B2B (Business to Business) deutlich zu erweitern und global zu skalieren. Weitere Investment Runden in plugilo Inc. sind dabei vorgesehen. Michael Urban war CEO von Actebis, heute ALSO, und hat über die Jahre sowohl Tech Data als auch SYNNEX auf die nächste Ebene gehoben und beide Firmen zusammengeführt. Urban war maßgeblich am Merge von SYNNEX und Tech Data beteiligt, einem der weltweit größten IT-Distributor mit einem jährlichen Umsatz von 57 Milliarden Dollar und 23.000 Mitarbeitern in 2023(1). Urban verantwortete unter anderem globale Aktivitäten und war in den letzten drei Jahren für den erfolgreichen Merger von TD SYNNEX in Amerika mit 12.000 Mitarbeitern verantwortlich. Michael Urban spielt seit über 30 Jahren eine bedeutende Rolle im globalen IT-Markt. Er bringt seine globalen Kontakte auf C-Level mit ein und wird sowohl für Vertrieb/Marketing als auch für den Aufbau der plugilo Inc. in den USA und weltweit aktiv sein, um plugilo zu einem globalen Erfolg zu führen. Engagement des CEO und Hauptaktionärs Michael Mohr Der Gründer, Großaktionär und seit 25 Jahren CEO der DCI AG, Michael Mohr, beteiligt sich zusammen mit Michael Urban an der Kapitalerhöhung und unterstreicht damit sein hohes Engagement für den Ausbau von plugilo. Kontakt:

Michael Mohr

Vorstand CEO

DCI Database for Commerce and Industry AG

Enzianstr. 2, 82319 Starnberg, Germany

Email: finanzen@dci.de Die Aktie ist im m:access der Börse München gelistet. WKN: A11QU1, ISIN: DE000A11QU11. Börsen: München, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Bremen, Düsseldorf, XETRA (1) Source: TD SYNNEX earning report 9.1.2024 und TD SYNNEX Website Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen des Vorstands basieren. Bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen.



Ende der Insiderinformation



01.07.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com