Die DCI AG gibt heute die Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 bekannt: Insgesamt belief sich der Umsatz der DCI AG im Geschäftsjahr 2024 auf TEUR 1.295 (Vorjahresvergleichswert: TEUR 1.245). Im Segment plugilo / Sonstige betrug der Umsatz TEUR 725 (Vorjahr: TEUR 644), im Segment DCI Medien TEUR 570 (Vorjahr: TEUR 601). Die Kosten stiegen im Jahr 2024 um TEUR 279 auf TEUR 1.767 (Vorjahresvergleichswert: TEUR 1.488, +19%). Dieser Zugang ist im Wesentlichen bei den Fremdleistungen, Fremdprovisionen und Personalaufwendungen zu verzeichnen. Das Finanzergebnis aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der Content Factory 1 GmbH betrug im Geschäftsjahr 2024 TEUR +369 (Vorjahresvergleichswert: TEUR +522). Insgesamt liegt im Geschäftsjahr 2024 das Ergebnis der Gesellschaft vor Steuern (EBT) inkl. Beteiligungsertrag bei TEUR 0 (Vorjahresvergleichswert: TEUR 347). Das Ergebnis der Gesellschaft vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) inkl. Beteiligungsertrag beträgt TEUR -52 (Vorjahresvergleichswert: TEUR 327). Das Eigenkapital der Gesellschaft belief sich zum 31. Dezember 2024 auf TEUR 5.588 (Vorjahr: TEUR 5.130). Damit errechnet sich bei einer Bilanzsumme von TEUR 5.885 (Vorjahr: TEUR 5.493) eine Eigenkapitalquote von 95% (Vorjahr: 93%). Das Eigenkapital ist auf der Aktivseite durch hohe liquide Mittel unterlegt, die zum 31. Dezember 2024 bei TEUR 1.547 (Vorjahr: TEUR 1.865) lagen und der Gesellschaft ein ausreichendes Maß an Flexibilität geben.

Die Aktie ist im m:access der Börse München gelistet.

WKN: A11QU1, ISIN: DE000A11QU11.

DCI Database for Commerce and Industry AG

