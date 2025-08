EQS-Media / 01.08.2025 / 13:00 CET/CEST

Starnberg, 01. August 2025 - Der Umsatz der DCI AG belief sich im ersten Halbjahr 2025 auf TEUR 523 (Vorjahr: TEUR 685; -24%). Im Segment plugilo / Sonstige sank der Umsatz um TEUR 38 (TEUR 296 gegenüber Vorjahreszeitraum von TEUR 334). Im Segment DCI Medien sank der Umsatz auf TEUR 227 (Vorjahreszeitraum: TEUR 351). Die Kosten blieben in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 mit TEUR 853 auf Vorjahresniveau (Vorjahr: TEUR 847; +0,7%). Das Ergebnis der Gesellschaft vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) beträgt im ersten Halbjahr TEUR -309 (Vorjahr: TEUR -124). Das Ergebnis der Gesellschaft vor Steuern (EBT) liegt bei TEUR -271 (Vorjahr: TEUR -132). Das Finanzergebnis aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der Content Factory 1 GmbH (Stand 30.06.2025: TEUR +195 / Vorjahresvergleichswert: TEUR +260) ist in dem vorstehend genannten Halbjahres EBT nicht enthalten; dieses wird kumuliert zum Jahresende ausgewiesen. Der gegenüber dem Vorjahrszeitraum geringere Umsatz im Bereich Medien spiegelt nach Auffassung der Gesellschaft die aktuelle Marktentwicklung wider. Die Gesellschaft sieht sich vor allem mit dem Focus auf die in der Entwicklung weit fortgeschrittenen neuen Produkte und Lösungen, insbesondere durch ihre Tochtergesellschaft plugilo Inc., gut für die Zukunft aufgestellt. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet die Gesellschaft ein ausgeglichenes Vorsteuer-Ergebnis (EBT) im Bereich zwischen -200 TEUR bis +200 TEUR. Das Eigenkapital belief sich zum 30. Juni 2025 auf TEUR 5.317 (31. Dezember 2024: TEUR 5.588). Damit errechnet sich bei einer Bilanzsumme von TEUR 5.640 (31. Dezember 2024: TEUR 5.885) eine Eigenkapitalquote von 94% (31. Dezember 2024: 95%). Das Eigenkapital ist auf der Aktivseite zu einem großen Teil durch liquide Mittel unterlegt, die zum 30. Juni 2025 bei TEUR 1.278 (31. Dezember 2024: TEUR 1.547) lagen und der Gesellschaft ein ausreichendes Maß an Flexibilität geben. Der vollständige Emittentenbericht steht seit heute auf unserer Webseite www.dci.de zur Verfügung.



