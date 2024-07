FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.07.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS B&M PRICE TARGET TO 615 (625) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1000 (1090) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 3250 (3100) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES CENTRICA TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 155 (130) PENCE - BERENBERG RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 1010 (975) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES INVESTEC PRICE TARGET TO 660 (540) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS KEYWORDS STUDIOS PRICE TARGET TO 2450 (2550) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES WILMINGTON GROUP PRICE TARGET TO 468 (447) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MOONPIG PRICE TARGET TO 195 (180) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS CRODA PRICE TARGET TO 4500 (5100) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1435 (1410) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SHELL PRICE TARGET TO 43 (42) EUR - 'BUY' - HSBC CUTS DISCOVERIE PRICE TARGET TO 900 (925) PENCE - HSBC CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 1800 (1900) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES BRITISH LAND TO 'HOLD' - PRICE TARGET 418 PENCE - HSBC RAISES CURRYS PRICE TARGET TO 100 (90) PENCE - HSBC RAISES LAND SECURITIES TO 'BUY' - PRICE TARGET 747 PENCE - HSBC RAISES PRIMARY HEALTH TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 114 PENCE - HSBC RAISES SAFESTORE TO 'BUY' - PRICE TARGET 920 PENCE - JEFFERIES CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2550 (2700) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 8300 (8400) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS DOWLAIS PRICE TARGET TO 90 (100) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN PLACES DOWLAIS ON 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN PLACES TRUSTPILOT ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - RBC CUTS ECORA RESOURCES PRICE TARGET TO 140 (150) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES HALFORDS GROUP PRICE TARGET TO 145 (140) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES RENTOKIL INITIAL TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 480 (395) PENCE



