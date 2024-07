Die Nordex SE setzt sich einen spanischen Sombrero für einen neuen Großauftrag in Spanien auf: So hat der Windturbinenbauer von Aquila Clean Energy einen weiteren Auftrag über 123,9 MW in der südspanischen Provinz Granada erhalten. Ab Sommer 2025 soll Nordex Group 21 Anlagen des Typs N163/5.X für den Cluster Baza in Granada liefern und errichten. Der Auftrag umfasst auch einen Premium-Service-Vertrag ...

