Leverkusen (pta/01.07.2024/10:55) - Bereits zum 11. Mal in Folge richtete Biofrontera eine CME-zertifizierte Fortbildungsveranstaltung für Dermatologinnen und Dermatologen aus, in deren Rahmen hochkarätige Expertinnen und Experten einen Überblick über aktuelle und zukünftige Entwicklungen auf dem Gebiet der Photodynamischen Therapie (PDT) gaben. In diesem Jahr fand die Veranstaltung unter dem Titel "Photodynamische Therapie (PDT) am Puls der Zeit" in Berlin statt.

Die Veranstaltung bot ein breit gefächertes Themenspektrum, das sowohl allgemeine Workshops zur PDT für Einsteiger als auch Workshops für fortgeschrittene Anwender umfasste. Insgesamt 13 Experten aus ganz Deutschland beleuchteten die verschiedenen Aspekte der PDT und ermöglichten den Teilnehmern einen umfassenden Überblick über aktuelle Entwicklungen und praktische Anwendungen. Besonderes Augenmerk lag auf der Tageslicht-PDT und der Therapie mit künstlichem Tageslicht. Für letztere Behandlungsoption hat Ameluz® vor wenigen Monaten eine Zulassungserweiterung erhalten. Auch in diesem Jahr betonten die teilnehmenden Expertinnen und Experten die Notwendigkeit einer frühzeitigen, nachhaltigen und feldgerichteten Therapie von aktinischen Keratosen (AK), um das Risiko einer Progression zum soliden Hauttumor zu reduzieren.

Die Teilnahme an CME-zertifizierten Fortbildungen ist für Dermatologen besonders wertvoll, da sie kontinuierlich ihr Fachwissen erweitern und sich über neueste Entwicklungen und innovative Behandlungsmethoden informieren können.

"Biofrontera ist eines der führenden Unternehmen auf dem Gebiet der photodynamischen Therapie und engagiert sich kontinuierlich für deren Weiterentwicklung. Durch Veranstaltungen wie diese Fortbildung fördern wir den Wissensaustausch und die Weiterbildung in der medizinischen Fachwelt. Im deutschen PDT-Markt zur Behandlung von AK ist die Biofrontera mit über 60% Marktführer und verzeichnet umsatzseitig zweistellige Wachstumsraten. Mit Vertriebseinheiten in Spanien und Großbritannien strebt Biofrontera auch in diesen Ländern die PDT-Marktführerschaft an. Besonders für Spanien ist dies ein gesetztes Ziel für 2024. Nach der Ausgliederung des US-Marktes konzentriert sich Biofrontera verstärkt auf die Erweiterung der europäischen Marketingaktivitäten, sowohl durch verstärkte Anstrengungen in den bestehenden Märkten als auch durch die Erschließung neuer Territorien", kommentierte Pilar de la Huerta, Finanzvorständin der Biofrontera AG.

