Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montagvormittag mehrheitlich fester. Nach einem starken Start habe das Erleichterungsrally etwas an Schwung verloren und die Gewinne schmolzen teilweise wieder ab. Die Wahlen in Frankreich hätten keine Überraschungen gebracht. Weder die Rechts- noch die Linksextremen Parteien haben eine absolute Mehrheit in der französischen Nationalversammlung erlangt. Das Rassemblement National hat zwar die Wahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...