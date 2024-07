TeamViewer (TMV) gab am Freitag bekannt, dass es Opfer eines Cyberangriffs geworden ist, der am Mittwoch entdeckt wurde. Das Unternehmen aktivierte sein Verteidigungsteam und zog externe IT-Sicherheitsexperten hinzu, um den Angriff zu untersuchen und Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Glücklicherweise beschränkte sich der Angriff auf die unternehmensinterne IT-Umgebung, so dass die Daten der Kunden geschützt blieben. Der Angriff wird Midnight Blizzard, einer russischen Cyberspionage-Gruppe, zugeschrieben. Trotz des Vorfalls sehen die Analysten von mwb research nur ein begrenztes Finanz- und Reputationsrisiko und halten an ihrem BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 15,00 fest, wobei sie den aktuellen Aktienkurs als Einstiegspunkt betrachten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/TeamViewer%20AG