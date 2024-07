Die m:access-notierte DCI Database for Commerce and Industry AG erhöht das Kapital um 10 Prozent. Das Unternehmen aus München schließt dabei das Bezugsrecht der Aktionäre aus. Bei der Platzierung habe man den früheren Americas-Chef von TD Synnex, Michael Urban, als maßgeblichen Investor und neuen Aktionär gewinnen können, so die Süddeutschen. Zudem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...