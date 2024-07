Dieser Tage fallen bei der Europameisterschaft chinesische Schriftzeichen in der Bandenwerbung auf. Doch warum engagieren sich so viele chinesische Konzerne gar als Hauptsponsoren - und was versprechen sie sich davon? Dass bei einer internationalen Sportveranstaltung Unternehmen werben, die wir nicht kennen und die teilweise auch auf dem deutschen Markt wenig Geschäft machen, daran haben wir uns bei Olympia und der FußballÂweltmeisterschaft gewöhnt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...