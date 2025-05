© Foto: Lars Penning/dpa

Weiterer Schlag für Tesla: BYD überholt erstmals bei Elektroauto-Verkäufen in Europa den Konkurrenten aus den USA.Der chinesische Autohersteller BYD hat im April erstmals mehr Elektrofahrzeuge in Europa verkauft als Tesla - und damit die lange dominierende US-Marke im europäischen E-Auto-Markt überholt. Laut dem Marktforschungsunternehmen Jato Dynamics ließ BYD im April 7.231 neue batterieelektrische Fahrzeuge in Europa zugelassen - ein Anstieg von 169 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit schaffte es BYD erstmals unter die Top 10 der E-Auto-Marken auf dem Kontinent. Tesla fiel aufgrund eines Einbruchs der Neuzulassungen um 49 Prozent einen Platz zurück. "Auch wenn der Unterschied bei den …