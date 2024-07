Den jüngsten Berechnungen von BDEW und ZSW zufolge haben erneuerbare Energien im ersten Halbjahr 2024 zu 58 Prozent dazu beigetragen, den Bruttoinlandsverbrauch an Strom zu decken. Das ist so viel wie noch nie zuvor in einem Kalenderhalbjahr. Im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres ist der Beitrag erneuerbarer Energien am Stromverbrauch 2024 damit um fast 6 Prozent gestiegen (1. Halbjahr 2023: 52 Prozent). Die Berechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg ...

