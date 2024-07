Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Konjunkturstimmung im Euroraum bleibt verhalten, so die Analysten der Nord LB.Die Einkaufsmanagerindices würden zwar weiterhin ein mäßiges Wachstum signalisieren, hätten jedoch im Juni mit einem unerwartet Rücksetzer überrascht. Vor allem der PMI Industrie sei deutlich gesunken und liege mit 45,6 Punkten klar im Kontraktionsbereich. Die monatliche Wirtschaftsumfrage der EU-Kommission zeichne ein ähnliches Bild, mit einem Rückprall des Industrievertrauens und einer nur langsamen Aufwärtsbewegung beim Verbrauchervertrauen. Der Economic Sentiment Indikator notiere denn auch weitgehend unverändert mit 95,9 Punkten weit unter dem langjährigen Mittelwert. Vorerst sei somit nicht mit einer Wachstumsbeschleunigung zu rechnen, weshalb die Analysten weiterhin für das Gesamtjahr 2024 nur von einem realen BIP Wachstum in Höhe von 0,7% im Vergleich zum Vorjahr ausgehen würden und damit etwas vorsichtiger seien als die EZB in ihren jüngsten Projektionen. ...

