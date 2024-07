EQS-Ad-hoc: A.S. Création Tapeten AG / Schlagwort(e): Personalie

A.S. Création Tapeten AG: Veränderungen im Aufsichtsrat



01.07.2024

Ad hoc-Mitteilung der A.S. Création Tapeten AG Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 A.S. Création Tapeten AG, Gummersbach (ISIN DE000A1TNNN5) Veränderungen im Aufsichtsrat Der seit 2021 amtierende Aufsichtsratsvorsitzende Jörn Kämper hat mitgeteilt, aus persönlichen Gründen sein Amt niederzulegen und zum 31. Juli 2024 aus dem Aufsichtsrat der A.S. Création Tapeten AG auszuscheiden. Die laufende Amtszeit sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder endet mit Ablauf der Hauptversammlung 2025. Herr Jochen Müller gehört dem Aufsichtsrat seit dem Jahr 2014 und Herr Dr. Volker Hues seit dem Jahr 2015 an. Aufgrund ihrer langjährigen Zugehörigkeit würden beide Herren bei einer weiteren Amtsperiode nicht mehr als unabhängige Aufsichtsratsmitglieder im Sinne des Deutschen Corporate Governance Kodex gelten. Daher hatten Herr Müller und Herr Dr. Hues bereits frühzeitig signalisiert, dass sie für eine erneute Kandidatur nicht zur Verfügung stehen. Beide haben sich daher dazu entschieden, ebenfalls zum 31. Juli 2024 aus dem Aufsichtsrat auszuscheiden. Neu als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat eintreten sollen Manfred Bender, ehemaliger CEO unter anderem der Pfeiffer Vacuum Technology AG und der PVA TePla AG, Rechtsanwalt Dr. Norbert Bröcker sowie Unternehmer Jens Hohenbild. Es ist beabsichtigt, dass Herr Dr. Bröcker künftig den Vorsitz im Aufsichtsrat übernimmt. Gummersbach, 1. Juli 2024 A.S. Création Tapeten AG Der Vorstand Für Rückfragen: Michael Rockenbach, Vorstand Finanzen, IT und Personal, Telefon +49-2261-542 388, Fax +49-2261-542 304, E-Mail: michael.rockenbach@as-creation.de



