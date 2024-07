Am Freitag meldet Teamviewer, dass man Opfer einer Cyberattacke wurde. Schon am Mittwoch hatte man in der interne IT-Umgebung Unregelmäßigkeiten festgestellt. Sofort hat man Gegenmaßnahmen ergriffen. Kundendaten waren von dem Angriff offenbar nicht betroffen. Die interne IT ist von der Produkt-IT getrennt. Der Angriff kommt vermutlich aus Russland, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...