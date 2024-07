Professor Andreas Bett und Professor Christian Doetsch treten zum 01. Juli 2024 als neue Doppelspitze das Amt der Sprecher der Fraunhofer-Allianz Energie an. Sowohl Bett als auch Doetsch sind Institutsleiter an ihren Heimatinstituten, dem Fraunhofer-Institut für Solare Energiesystem ISE in Freiburg und dem Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik Umsicht in Oberhausen. Die Wahl der neuen Doppelspitze auf der Mitgliederversammlung der Fraunhofer-Allianz Energie am 20. Juni ...

