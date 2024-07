In Berlin wird in Kürze ein neues Mieterstromprojekt ans Netz gehen - mit einer Gesamtleistung von fast 200 kW. Zum vierten Mal setzen die Berliner Stadtwerke und die Wohnungsbaugenossenschaft Neues Berlin zusammen ein Mieterstrom-Projekt um. Diesmal geht es um das sogenannte Vierfarbkarree in Hohenschönhausen mit mehr als 700 Haushalten.Auf den vier Gebäuden mit jeweils elf Geschossen an der Wustrower und Ahrenshooper Straße sind die Photovoltaik-Module bereits montiert, der Netzanschluss steht ...

