© Foto: picture alliance/AP Photo | Richard Drew



Mit seinem Investment von 245 Millionen US-Dollar hält Meme-Stock-Trader Keith Gill nun 6,6 Prozent der Aktien an dem Onlineshop für Haustierbedarf. Die Chewy-Aktie geht vorbörslich durch die DeckeDie Aktien des Haustierprodukte-Einzelhändlers Chewy liegen am Montag im vorbörslichen Handel zeitweise fast 20 Prozent im Plus. Der Grund: Keith Gill, besser bekannt als "Roaring Kitty", hat in einer Mitteilung an die Börsenaufsicht SEC eine 6,6-prozentige Beteiligung an dem Unternehmen offengelegt. Diese Nachricht folgt auf einen kryptischen Social-Media-Post von Gill, der letzte Woche ein Bild eines Hundes teilte und damit die Aktien von Chewy bereits in die Höhe trieb. Gill, der durch sein …