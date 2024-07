Macron hat gezockt und verloren. So viel war vor den Wahlen in Frankreich an diesem Wochenende klar. Macrons Partei erhielt nur etwa 20% der Stimmen, hinter Le Pens Rassemblement National (33,4%) und dem Linksbündnis Nouveau Front Populaire (28,1%), wie Bas van Geffen, Senior Makrostratege der Rabobank Financial, feststellt. Politische Lähmung bleibt ...

