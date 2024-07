New York - Die US-Aktienmärkte sind uneinheitlich in die neue Börsenwoche und in das zweite Halbjahr 2024 gegangen. Während der Leitindex Dow Jones Industrial am Montag zulegte, gab der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 nach. Wegen des Nationalfeiertags am 4. Juli wird am Mittwoch nur verkürzt gehandelt, am Donnerstag bleiben die Börsen geschlossen. Der Dow legte im frühen Handel um 0,7 Prozent auf 39 407 Zähler zu. Im ersten Halbjahr 2024 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...