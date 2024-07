Man könnte meinen, die Plug Power-Aktie sei ein Heißluftballon, der auf mysteriöse Weise die Wärmequelle verloren hat - und nun im freien Fall Richtung Boden rast. Was ist bloß mit diesem einstigen Liebling der Börse los? Plug Power, einst der leuchtende Stern am Himmel der Wasserstoffwirtschaft, scheint nun mehr an einen verglühenden Meteor zu erinnern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...