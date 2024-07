Nvidia-Chef Jensen Huang hat jüngst Aktien verkauft - doch er hält weiterhin eine Position, die Milliarden wert ist. Spannend: Die meisten Nvidia-Mitstreiter sind dank des unfassbaren Booms selbst zu Millionären geworden.In Zeiten der Geldschwemme ist Millionär zu sein nicht mehr so einzigartig, wie es noch vor 40 Jahren war. Alleine in den USA gibt es 7,4 Millionen Menschen, deren Vermögen siebenstellig ist. 2023 gab es alleine in Deutschland - auch dank Bitcoin und Co - 35.000 neue Millionäre, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...