Kornelius Purps (antea): Halbzeitanalyse: DAX Hollandaise

28.06.2024 -

Zwei Tage vor Ende des kalendarischen Halbjahres und damit überpünktlich werden Anleger und Investoren heute in die Halbzeit geschickt. An den meisten Börsenplätzen war es ein außergewöhnlich ruhiges erstes Halbjahr, ganz besonders im Vergleich zu den spektakulären Marktauftritten in den vergangenen Jahren. Kapitalmarktstrategen sind ja auch so etwas wie Finanzmarktbundestrainer. In dieser Funktion versuche ich heute, die erste Halbzeit zu analysieren und die richtigen Schlüsse für eine erfolgreiche zweite Halbzeit zu ziehen.

Mit einem Kursplus von 9,3 Prozent im DAX reiht sich das erste Halbjahr im Mittelfeld der Historie ein. Ein zweistelliges Ergebnis wäre möglich gewesen, drei Eigentore kurz vor dem Halbzeitpfiff standen dem jedoch entgegen: Der Zollstreit mit China, die EU-Wahl und vor allem die Ankündigung parlamentarischer Neuwahlen in Frankreich sorgten im Juni für einen Kursrückschlag, der vor dem Pausentee noch nicht wieder aufgeholt werden konnte. Damit ist das Kursergebnis des DAX zur Halbzeit als gut, nicht aber als herausragend zu bezeichnen.

(...)