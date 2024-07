Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Marktausblick DAX, Dow, BTC & Aktien (Rivian, Nvidia & Co)

Anzeige / Werbung

Technisch sieht das Bild im US-Technologieindex Nasdaq ähnlich aus. Nachdem am Freitag erstmals in der Geschichte die 20.000 Punkte im Index erreicht wurden, was einem Rekordhoch entsprach, fiel der Index wieder deutlicher zurück. Der Freitag und die Handelswoche endeten damit leicht im Minus und zeigten die weitere Nervosität, besonders vor den neuen Daten zum US-Arbeitsmarkt, hier auf. Einige US-Aktien waren im ersten Halbjahr bereits sehr gut gelaufen, sodass eine längere Seitwärtsphase am Gesamtmarkt nicht verwunderlich wäre.

Zum Wochenstart blickten wir ebenfalls auf den Dow Jones, im Zuge der Frankreich-Updates auch auf den Euro-Dollar und diesmal wieder auf den Bitcoin. Dir Kryptowährung kann sich stabilisieren und mit Kursen über 63.000 US-Dollar womöglich die Range der letzten beiden Monate erneut durchlaufen. Dies würde einem Aufschlag von mehr als 10 Prozent und damit Notierungen über 70.000 US-Dollar entsprechen.

Auf die Tops und Flops an der Wall Street gingen wir im Anschluss ausführlich ein und hatten dabei zunächst die Verlierer im Blick. Nike konnte die Umsätze nur minimal steigern und den Ausblick nicht zufriedenstellend verkaufen, sodass die Aktien auf einem neuen Mehrjahrestief notieren. Darunter litt jedoch nicht der ganze Sektor, denn die Konkurrenz scheint wesentlich innovativer zu sein und eher Marktanteile von Nike zu erhalten. Dies ist weiter kritisch für die Aktie zu sehen.

