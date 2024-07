Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist einigermassen freundlich in die zweite Jahreshälfte gestartet. Der Leitindex SMI kletterte zurück über die Schwelle von 12'000 Punkten und konnte diese Marke bis Handelsende verteidigen. Als Stütze nahmen Anleger die Parlamentswahlen in Frankreich vom Wochenende auf. Wie erwartet gewannen rechte Kräfte die Wahl in Frankreich, jedoch fiel der Rechtsrutsch bei weitem nicht so stark aus, wie das im Vorfeld befürchtet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...