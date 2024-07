Paris / London - Der Ausgang der ersten Runde der französischen Parlamentswahlen hat am Montag für etwas Erleichterung an Europas Börsen gesorgt. Börsianern zufolge fiel der Vorsprung der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National (RN) nicht so deutlich aus wie zuvor befürchtet. Vor allem am zuletzt gebeutelten französischen Aktienmarkt erholten sich die Kurse. Der Leitindex Cac 40 gewann 1,09 Prozent auf 7561,13 Punkte. Am Freitag war das ...

