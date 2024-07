Zürich - Für die Swiss dürfte es am Flughafen Zürich im Sommer wieder hoch hergehen. Die Fluggesellschaft erwartet in den kommenden Monaten nochmals rund 10 Prozent mehr Passagiere als im Vorjahr. Um ein Flugchaos mit Verspätungen und Ausfällen zu verhindern, will die Swiss besser vorbereitet sein. Die Swiss habe im vergangenen Jahr 98 Prozent aller Flüge durchführen können und sei damit «die zuverlässigste Fluggesellschaft Europas» gewesen, sagte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...