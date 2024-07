Datricks, der führende Anbieter von KI-gestütztem Risk Mining, hat heute die Erweiterung seiner Partnerschaft mit SAP mit der Einführung von Datricks for Risk Mining als SAP Endorsed App im SAP® Store bekannt gegeben. Mithilfe von moderner Technologie und einer optimierten Integration unterstützt die Lösung Unternehmen dabei, Risiken proaktiv und in Echtzeit zu erkennen, zu vermeiden und zu mindern.

SAP Endorsed Apps sind eine besondere Kategorie von Lösungen innerhalb des Partnerökosystems von SAP. Diese Anwendungen adressieren wichtige Herausforderungen von Kunden und liefern zusätzlichen Mehrwert als holistische Geschäftslösungen, indem sie dazu beitragen, das Potenzial jedes Unternehmens optimal zu nutzen. SAP Endorsed Apps verfügen über eine SAP-Premium-Zertifizierung und bieten zusätzliche Sicherheit durch intensive Tests und Messungen, die mit Benchmark-Ergebnissen verglichen werden. Diese Anerkennung bestätigt das Engagement von Datricks für das Ziel, Unternehmen, die eine kontinuierliche finanzielle Compliance und betriebliche Effizienz anstreben, überzeugende Geschäftsvorteile anzubieten.

Die hochmoderne KI-gestützte Technologie von Datricks in Kombination mit der führenden Expertise von SAP Signavio bei der Transformation von Geschäftsprozessen bildet die Grundlage einer umfassenden Lösung, die Betriebsabläufe optimiert und Unternehmen dazu befähigt, Risiken proaktiv zu erkennen und zu mindern, bevor sie den Geschäftsbetrieb beeinträchtigen können.

"Die Integration mit den Lösungen von SAP Signavio ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, das Risikomanagement zu transformieren und die finanzielle Integrität zu gewährleisten", so Roy Rozenblum, Mitbegründer und CTO von Datricks. "Durch die Zusammenführung unseres KI-gestützten Risk Mining mit der Prozessexpertise von SAP Signavio ermöglichen wir den Unternehmen, die Risiken und die finanzielle Integrität proaktiv zu managen, um nachhaltiges Wachstum und Resilienz zu fördern."

Datricks ist Vorreiter der Ära autonomer Finanzen, in der die Risikoerkennung und -minderung automatisiert und gleichzeitig Erkenntnisse in Echtzeit generiert werden. Zu den wichtigsten Vorteilen dieser integrierten Lösung gehören:

Erkennung von verdeckten Risiken und Anomalien

Verhinderung von finanziellen Schäden und rufschädigenden Auswirkungen

Rationalisierung von Audits und Kontrollen

Bereitstellung von Erkenntnissen in Echtzeit

"Für die Vision von SAP und die Umsetzung des intelligenten Unternehmens für SAP-Kunden sind Ökosysteminnovationen von zentraler Bedeutung", erklärt Darryl Gray, Global Vice President, Software Partner Solution Monetization and Success bei SAP. "Wir gratulieren Datricks zum Erhalt des Status einer SAP Endorsed App für seine Lösung. Partner wie Datricks sind bestens aufgestellt, um uns bei der Umsetzung einer Cloud-first-Strategie mit integrierten Innovationen zu unterstützen, die einen messbaren Mehrwert liefern und zugleich die wesentlichen geschäftlichen Herausforderungen bewältigen."

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Datricks for Risk Mining im SAP Store.

Über Datricks

Datricks ist eine führende KI-gestützte, automatisierte Risk Mining-Lösung, die speziell für Finanzteams entwickelt wurde. Die Lösung ermöglicht internen Prüfern und Finanzverantwortlichen, die finanzielle Compliance mit höherer Effizienz und Sicherheit zu gewährleisten. Datricks nutzt KI, um Risikobewertungen zu automatisieren, verdeckte Muster zu erkennen und umsetzbare Erkenntnisse zu generieren, um auf diese Weise ein proaktives Risikomanagement zu ermöglichen und die finanzielle Integrität sicherzustellen.

SAP und andere im Text erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Weitere Informationen und Hinweise zu Marken finden Sie unter https://www.sap.com/copyright. Alle anderen Markennamen und Dienstleistungszeichen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240701688425/de/

Contacts:

Meirav German

meiravg@datricks.com