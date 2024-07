Seit heute notieren die Aktien der MWB AG (Munich Wristbusters) an der Wiener Börse. Die Erstnotiz der Aktien erfolgt im Segment direct market plus. Der Referenzkurs steht bei 44,00 Euro. Im Vorfeld des Börsengangs hat es eine Kapitalerhöhung gegeben. Dabei kommen rund 400.000 Euro in die Kasse des Börsenneulings. Das Unternehmen teilt nicht mit, zu ...

