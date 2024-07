Mit der bevorstehenden Übernahme von Amedisys, Inc. durch UnitedHealth Group Incorporated für 3,3 Milliarden US-Dollar, welche für die zweite Hälfte des Jahres 2024 erwartet wird, steht eine bedeutende Entwicklung im Gesundheitssektor bevor. Amedisys wird in vollständiges Eigentum von UnitedHealth übergehen, jedoch werden im Zuge der Fusion gewisse Pflegezentren an Affiliaten der VitalCaring Group verkauft, um den Anforderungen der Bundeskartellbehörden gerecht zu werden und somit die Fusion zu vereinfachen. Amedisys hat diesen Schritt in einer Meldung an die US-Börsenaufsicht SEC bekannt gegeben. Durch den Verkauf ausgewählter Vermögenswerte soll ein reibungsloser Zusammenschluss gewährleistet und möglichen Monopolvorwürfen entgegengewirkt werden. Zu den finanziellen Einzelheiten dieser Transaktionen wurden noch keine Angaben gemacht. Die Optum-Sparte von UnitedHealth, die mit ihrer Kompetenz im wertorientierten Gesundheitswesen und Amedisys' Neuerungen in der häuslichen Pflege und Qualität auf bessere Gesundheitsergebnisse zu niedrigeren Kosten setzt, strebt to an, eine wachsende Kundenzahl von 5 Millionen Patienten ebenfalls bis Ende 2024 in ihrem auf Wert basierenden Versorgungsmodell zu behandeln. Innerhalb eines Jahres hat sich die Aktie von UnitedHealth im Gegensatz zum Wachstum der Branche von 5,3% um 6,6% verbessert.

Juristische Herausforderungen

Die Ankündigung der Fusion tritt in den Schatten einer rechtlichen Auseinandersetzung, die Investoren aufhorchen lässt. Eine renommierte Anwaltskanzlei hat Investoren daran erinnert, dass die Frist für die Ernennung zum Hauptkläger in einer Sammelklage gegen UnitedHealth in Bezug auf den Verstoß gegen das Wertpapiergesetz bevorsteht. Die Kanzlei vertritt die Interessen der Anleger, die zwischen März 2022 und Februar 2024 Aktien des Unternehmens erwarben. Diese rechtlichen Widrigkeiten treten hervor, nachdem bekannt wurde, dass schon im Vorfeld Untersuchungen hinsichtlich möglicher Wettbewerbsbeschränkungen durch die Handlungen von UnitedHealth durchgeführt wurden. Der Aktienpreis von UnitedHealth erlebte daraufhin einen signifikanten Rückgang, was Sorgen um die rechtlichen Optionen und Rechte der Anleger aufwirft.

Unitedhealth Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...