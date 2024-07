Am Montagabend hat das EZB-Forum im portugiesischen Sintra begonnen. Passend zum diesjährigen Konferenzthema "Geldpolitik in Zeiten des Wandels" sprach EZB-Präsidentin Christine Lagarde über die Inflation im Euroraum und den weiteren Fahrplan der EZB. Dabei erteilte die EZB-Präsidentin weiteren Zinssenkungsphantasien eine klare Absage. Die Konjunktur in der Eurozone hat sich zuletzt etwas eingetrübt. Im Juni sank der Geschäftsklimaindex um 0,2 auf 95,9 Punkte, wie am vergangenen Donnerstag bekannt ...

