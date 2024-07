Laut einer Bewertung durch ein unabhängiges Marktforschungsunternehmen betrachten Kunden Axway als hilfreichen Partner für Unternehmen, die ein API-gestütztes digitales Geschäft aufbauen

Axway (Euronext: AXW.PA), ein führender Anbieter von API-Management- und -Integrationssoftware, wurde im neuen Bericht The Forrester Wave: API Management Software, Q3 2024, der am 1. Juli 2024 veröffentlicht wurde, als "Leader" positioniert.¹

"Wir fühlen uns jedes Mal geehrt, wenn unsere Kunden von ihren positiven Erfahrungen und Ergebnissen mit Axway berichten", erklärt Vince Padua, Chief Product Officer bei Axway. "Wir investieren in ihren Erfolg, indem wir die erforderlichen Fachkenntnisse und Beratungsleistungen bereitstellen, um APIs als strategische Unternehmensprodukte zu behandeln."

Axway war eines der 15 erlesenen Unternehmen, die von Forrester zur Teilnahme an der Bewertung für The Forrester Wave: API Management Software, Q3 2024, eingeladen wurden. In dieser Bewertung von Amplify API Management erhielt Axway die höchstmögliche Punktzahl bei sieben Bewertungskriterien, darunter föderiertes Gateway-Management, API-Produktmanagement und Implementierung.

"Diese Anerkennung bestärkt unser einzigartiges API-Geschäftsstrategieprogramm, das beispielhaft zeigt, wie wir kontinuierlich die Grenzen des Machbaren erweitern, damit Sie den größtmöglichen Nutzen aus Ihren API-Investitionen erzielen können. Wir geben Unternehmen universelle API-Managementtools an die Hand, die Hürden überwinden und eine einzige Quelle der Wahrheit für die gesamte API-Landschaft etablieren", so Padua.

Der Bericht kommt zu dem Schluss: "Axway wendet sich gezielt an digitale Unternehmen, die Cloud-, Multiprotokoll- und Multigateway-Lösungen nutzen. Seine Roadmap sieht die Bereitstellung einer einheitlicheren Produktlinie, Verbesserungen bei Nicht-REST-Protokollen, mehr Gateway-Föderation, KI zur API-Erstellung und -Nutzung sowie die Modernisierung von Gateways vor... Es ist der einzige bewertete Anbieter, der eine robuste Unterstützung für föderierte Gateways von Drittanbietern liefert..."

"Mit der Amplify-Plattform können Sie APIs über mehrere Gateways, Anbieter und Umgebungen hinweg entdecken, nutzen und verwalten und auf diese Weise die Implementierung und Nutzung von APIs vereinfachen. Doch das Angebot einer branchenführenden API-Managmentlösung allein reicht nicht aus", ergänzt Padua. "Ebenso wichtig ist es, unsere Kunden bei der Entwicklung einer API-Management-Strategie zu unterstützen, die die bestmöglichen Ergebnisse aus den Investitionen eines Unternehmens herausholt."

In dem Bericht heißt es weiter: "Laut Referenzkunden ist Axway ein hilfsbereiter Partner, der seinen Kunden genau zuhört. Gepriesen wird auch die Unterstützung für Gateways von Drittanbietern."

Mit Amplify API Management konnte der weltweit tätige Fertigungs- und Technologieinnovator Bosch seine Produkt- und Serviceinnovationen beschleunigen.

"Wir verwalten über 2.000 APIs mit Amplify API Management, bei einem Volumen von mehreren hundert Millionen Transaktionen je Monat. Diese APIs unterstützen ein breites Spektrum von Anwendungsfällen, von der Verbindung von SAP S/4HANA mit anderen Branchenlösungen bis hin zur Unterstützung intelligenter Heizungssysteme für Bürogebäude", erklärt David Geiger, Head of API Management bei Bosch Digital.

"Auf dem Amplify Marketplace können Entwickler schnell die passenden APIs finden, ohne das gesamte Unternehmen durchsuchen zu müssen. Dadurch können Sie viel Zeit sparen."

Baird, eine Investmentbank und ein Finanzdienstleister, hat mit einem zentralen API-Katalog und einer sicheren Selbstbedienungslösung mit Axway eine schnelle Einführung vollzogen.

"Heute können unsere Entwickler alle APIs sehen, die ihre Kollegen entwickelt haben, alle Anwendungsabhängigkeiten erkennen und im Quellcode-Repository nachschauen, wer den Code zuletzt bearbeitet hat", berichtet Jim Cornelius, Senior Vice President, IT Architect bei Baird. "Mit einer zentralen Übersicht der verfügbaren APIs können unsere Teams den vorhandenen Code oder eine komplette API eines anderen Teams verwenden, um ihre eigene Entwicklungsarbeit zu beschleunigen. Zweifellos trägt diese Fähigkeit dazu bei, unnötigen Arbeitsaufwand in unserem Entwicklungsprozess zu minimieren und die Time-to-Market neuer datengestützter Dienste zu verkürzen."

Klicken Sie hier, um ein kostenloses Exemplar des Berichts The Forrester Wave zu erhalten.

The Forrester Wave: API Management Software, Q3 2024, Forrester Research, Inc., 1. Juli 2024

