Die Primever-Gruppe verfügt nun über 3.000 Mitarbeiter, 1.500 Lkw und mehr als 60 Standorte in Frankreich, Belgien, den Niederlanden (Holland), Schottland, Italien und Spanien. Mit der Übernahme von Transports Mesguen im vergangenen März baut die Gruppe ihre Führungsposition in dem Transport und in der Logistik von Obst und Gemüse in Frankreich sowie ihre Expansion...

Den vollständigen Artikel lesen ...