Am 1. Juli hat der europäische Ausschuss des International Bremia Evaluation Board (IBEB-EU) die Bezeichnung einer weit verbreiteten neuen Rasse des Falschen Mehltaus bei Salat veröffentlicht: Bl:41EU, so berichtet Rijk Zwaan. Foto © Rijk Zwaan Neue, offiziell benannte Rasse Falscher Mehltau kann Salat sowohl in geschützten Anbau als auch Freilandkulturen...

Den vollständigen Artikel lesen ...