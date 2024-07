Die erste Bürgermeisterin von Essen, Julia Jacob, begrüßte die DFHV-Mitglieder und Gäste zur Jahrestagung am 4. Juni 2024 in Essen auf der Zeche Zollverein, berichtet der Deutsche Fruchthandelsverband e.V. in seinem Newsletter. Sie beschrieb in ihrer Rede die Entwicklung Essens von der Industriestadt hin in die Moderne und zeigte, welchen Stellenwert Obst und Gemüse...

