Im Zuge der Expansion von Online-Dienstleistungen gerät ein Einkaufszentrum-Gigant in einen Zwischenfall, nachdem ein Mann in Clermont, Florida, eine Zustellungsdrohne der Marke abgeschossen hat. Die Drohne, betrieben von einem Unternehmen, das mit der Einzelhandelskette für die Lieferung von Produkten mit unbemannten Luftfahrzeugen kooperiert, wurde während einer Vorführung für sogenannte Scheinlieferungen beschädigt. Die Reparatur der durch Schusswaffengebrauch entstandene Beschädigung des Gerätes wird auf einen Wert von mehreren tausend Dollar geschätzt. Der Täter, der den Überflug seiner Privatsphäre als Grund für sein Vorgehen angab, sieht sich nun mit schweren Anklagen konfrontiert. Dies unterstreicht die Herausforderungen in der gesellschaftlichen Akzeptanz solcher Innovationsvorhaben.

Wirtschaftliche Perspektiven und Kooperationen

