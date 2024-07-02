The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.07.2024
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.07.2024
ISIN Name
GB00BMGRFP88 CITIUS RESOURCES LS-,005
IT0005599888 FINCANTIERI SPA -ANR.-
CA62542M1068 MULTI-METAL DEVELOPMENT
FR0013266525 ALTAREA 17/24
KYG812901018 SHINSUN HLDGS GRP. DL-,01
DE000NLB27D0 NORDLB 19/24
DE000HLB53K3 LB.HESS.THR.CARRARA01A/24
US15089QAR56 CELANESE US 22/24
KYG733101318 REDCO PRP GROUP LTD -,05
XS2388153558 E.M.I.S.FIN. 21/24 MTN
FR0013367612 EL. FRANCE 18/UND.FLR
US948596AD39 WEIBO 19/24
DE000LB2BUL2 LBBW FZA 22/24
CA5274241051 LEVITEE LABS INC.
AU0000221418 TEN SIXTY FOUR LTD.
AU0000010548 PURIFLOH LTD
CA89356V1040 TRANSCANNA HOLDINGS INC.
CA29877A2056 EUROPEAN ELECTR. METALS
KYG5139G1001 JIAYUAN INT.GRP.LTD ,-01
AU000000EQE3 EQUUS MINING LTD
KYG2121J1013 CHINA DILI GROUP HD -,10
AU000000DNK9 DANAKALI LTD
HK0521001989 CWT INTERNATIONAL LTD.
SG2F48989824 HALCYON AGRI CORP. LTD
KYG212151016 CHINA RENAISSANCE HLDGS
GB00BD0SN947 PINEAPPLE POWER CORP.-,01
KYG261681079 DAFA PROPERTIES GR.
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.07.2024
ISIN Name
GB00BMGRFP88 CITIUS RESOURCES LS-,005
IT0005599888 FINCANTIERI SPA -ANR.-
CA62542M1068 MULTI-METAL DEVELOPMENT
FR0013266525 ALTAREA 17/24
KYG812901018 SHINSUN HLDGS GRP. DL-,01
DE000NLB27D0 NORDLB 19/24
DE000HLB53K3 LB.HESS.THR.CARRARA01A/24
US15089QAR56 CELANESE US 22/24
KYG733101318 REDCO PRP GROUP LTD -,05
XS2388153558 E.M.I.S.FIN. 21/24 MTN
FR0013367612 EL. FRANCE 18/UND.FLR
US948596AD39 WEIBO 19/24
DE000LB2BUL2 LBBW FZA 22/24
CA5274241051 LEVITEE LABS INC.
AU0000221418 TEN SIXTY FOUR LTD.
AU0000010548 PURIFLOH LTD
CA89356V1040 TRANSCANNA HOLDINGS INC.
CA29877A2056 EUROPEAN ELECTR. METALS
KYG5139G1001 JIAYUAN INT.GRP.LTD ,-01
AU000000EQE3 EQUUS MINING LTD
KYG2121J1013 CHINA DILI GROUP HD -,10
AU000000DNK9 DANAKALI LTD
HK0521001989 CWT INTERNATIONAL LTD.
SG2F48989824 HALCYON AGRI CORP. LTD
KYG212151016 CHINA RENAISSANCE HLDGS
GB00BD0SN947 PINEAPPLE POWER CORP.-,01
KYG261681079 DAFA PROPERTIES GR.