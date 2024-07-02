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WKN: A2DHWY | ISIN: KYG733101318 | Ticker-Symbol: 8KI
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REDCO PROPERTIES GROUP LTD Chart 1 Jahr
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REDCO PROPERTIES GROUP LTD 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
CHINA DILI GROUP
CHINA DILI GROUP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CHINA DILI GROUP0,0470,00 %
CHINA RENAISSANCE HOLDINGS LTD0,845-100,00 %
CITIUS RESOURCES PLC0,0310,00 %
CWT INTERNATIONAL LTD0,0110,00 %
DAFA PROPERTIES GROUP LTD0,0110,00 %
DANAKALI LIMITED0,251-100,00 %
EQUUS MINING LIMITED0,028-100,00 %
EUROPEAN ELECTRIC METALS INC0,320-100,00 %
HALCYON AGRI CORPORATION LIMITED0,2500,00 %
JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD0,0130,00 %
LEVITEE LABS INC0,010-100,00 %
MULTI-METAL DEVELOPMENT LTD0,0180,00 %
PINEAPPLE POWER CORPORATION PLC0,0110,00 %
PURIFLOH LIMITED0,1040,00 %
REDCO PROPERTIES GROUP LTD0,1520,00 %
SHINSUN HOLDINGS GROUP CO LTD0,0210,00 %
TEN SIXTY FOUR LIMITED0,3540,00 %
TRANSCANNA HOLDINGS INC0,017-100,00 %
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