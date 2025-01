The following instruments on XETRA do have their first trading 07.01.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 07.01.2025Aktien1 SE0023134895 Envar Holding AB2 US26484T1060 Dun & Bradstreet Holdings Inc.3 CA29877A2056 European Electric Metals Inc.4 US5537684095 MTR Corporation Ltd. ADR5 GB00BS2GR553 Atlas Metals Group PLC6 US2582681019 dormakaba Holding AG ADRAnleihen1 CA06368BTX69 Bank of Montreal2 CA07813ZCG78 Bell Canada3 CA13607LF997 Canadian Imperial Bank of Commerce4 CA29251ZBS52 Enbridge Inc.5 CA56501RAJ55 Manulife Financial Corp.6 CA63306AHP45 National Bank of Canada7 CA63306AHT66 National Bank of Canada8 CA775109BJ98 Rogers Communications Inc.9 CA779926FY56 Royal Bank of Canada10 CA7800863G73 Royal Bank of Canada11 CA87971MBJ14 TELUS Corp.12 CA87971MCC51 TELUS Corp.13 CA06418MM430 The Bank of Nova Scotia14 CA064164QM14 The Bank of Nova Scotia15 CA89117GRJ80 The Toronto-Dominion Bank16 CA89116CST58 The Toronto-Dominion Bank17 CA89117FWS42 The Toronto-Dominion Bank18 CA89353ZCK27 TransCanada PipeLines Ltd.19 CA89353ZBV90 TransCanada PipeLines Ltd.20 XS2972982917 Council of Europe Development Bank (CEB)21 ROXL7LT7QZ66 Rumänien, Republik22 RO1JS63DR5A5 Rumänien, Republik23 RO0DU3PR9NF9 Rumänien, Republik24 RO52CQA3C829 Rumänien, Republik25 ROZBOC49U096 Rumänien, Republik26 RO3B41D8EX14 Rumänien, Republik27 ROO7A2H5YIN8 Rumänien, Republik28 RO1J9H39WKT4 Rumänien, Republik29 ROINPAL298G4 Rumänien, Republik30 ROWLVEJ2A207 Rumänien, Republik31 ROTM7EDD92S2 Rumänien, Republik32 RO7EKTXSRHD6 Rumänien, Republik33 ROJVM8ELBDU4 Rumänien, Republik34 CZ0001007421 Tschechien, Republik35 CZ0001006894 Tschechien, Republik36 CZ0001006969 Tschechien, Republik37 CZ0001007025 Tschechien, Republik38 CZ0001007033 Tschechien, Republik39 CZ0001007256 Tschechien, Republik40 CZ0001007355 Tschechien, Republik41 CZ0001007397 Tschechien, Republik42 CZ0001006043 Tschechien, Republik43 CZ0001006076 Tschechien, Republik44 CZ0001006233 Tschechien, Republik45 CZ0001006316 Tschechien, Republik46 CZ0001006431 Tschechien, Republik47 CZ0001006506 Tschechien, Republik48 CZ0001006696 Tschechien, Republik49 CZ0001006688 Tschechien, Republik50 US90353TAM27 Uber Technologies Inc.51 XS2769534608 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.52 XS2769624268 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.