Frankfurt/Main - Der Dax hat am Dienstagmorgen vergleichsweise deutlich nachgegeben. Kurz nach 9:30 Uhr stand der Index bei rund 18.155 Punkten und damit 0,7 Prozent unter Vortagesschluss.



Anleger schauen gespannt auf die für 11 Uhr erwarteten Daten zur Inflation im Euroraum. Für die EZB ist die Teuerung ein entscheidender Faktor bei der Zinspolitik. Für Unmut unter Börsianern dürfte allerdings schon eine Aussage von EZB-Chefin Christine Lagarde vom Vorabend gesorgt haben. Der "starke Arbeitsmarkt" zeige, dass man sich "Zeit nehmen" könne, um neue Informationen zu sammeln, sagte Lagarde bei der EZB-Konferenz in der portugiesischen Stadt Sintra. Damit wird ein weiterer Zinsschritt beim anstehenden Entscheidungstermin in zweieinhalb Wochen unwahrscheinlicher. Viele Investoren hatten zuletzt auf sinkende Zinsen gehofft, was den Aktienmarkt antreiben könnte.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0717 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9331 Euro zu haben.