Der japanische Elektronikriese Sony will sein Engagement im Krypto-Bereich ausweiten. Eine Tochtergesellschaft namens Amber Japan wurde am Montag in S.BLOX umbenannt und soll den Krypto-Handelsdienst WhaleFin auf ein neues Level bringen. Das dürfte ein weiteres positives Signal für den gesamten Sektor sein.S.BLOX hat seinen Sitz in Tokio und verwaltet WhaleFin. Im August 2023 erwarb die Sony-Tochter Quetta Web WhaleFin. Doch da der Krypto-Markt zu diesem Zeitpunkt noch schwer angeschlagen war, wurden ...

